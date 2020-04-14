2020-04-14T15:40:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Евросоюз выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с коронавирусом

Расходы ЕС составляют 172,2 миллиарда евро
Ксения АНУФРИЕВА
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С помощью поправок в бюджет ЕС сможет выделить почти все оставшиеся средства (3,1 миллиарда евро) на борьбу с эпидемией COVID-19.С помощью поправок в бюджет ЕС сможет выделить почти все оставшиеся средства (3,1 миллиарда евро) на борьбу с эпидемией COVID-19.Фото: REUTERS
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Евросоюз выделяет почти все оставшиеся средства из бюджета текущего года на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает 14 апреля Совет объединения государств.

- Сегодня Совет принял два предложения, согласно которым будет изменен бюджет ЕС на 2020 год. Только таким образом получится высвободить деньги для реагирования на кризиса из-за пандемии, - сообщили в ведомстве.

Общий объем расходов составил 172,2 миллиарда евро, он был увеличен соответствующих документов на 3,57 миллиарда. При этом доходы бюджета Евросоюза выросли лишь на 1,6 миллиарда евро, достигнув отметки в 155,2 миллиарда. С помощью поправок в бюджет ЕС сможет выделить почти все оставшиеся средства (3,1 миллиарда евро) на борьбу с эпидемией COVID-19.

После выделения денег для недопущения распространения инфекции в бюджете останутся лишь 450 миллионов евро, которые должны пойти на оказание помощь Греции с миграционным кризисом и Албании для восстановления после природных катаклизмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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