Сферу игорной деятельности исключили из критериев отбора системообразующих предприятий

14 Апр 2020 2020-04-14T19:13:41+03:00

Сообщается, что в прежний проект перечня букмекерская компания «Фонбет» попала на основании предложений ФНС по критериям

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Сфера игорной деятельности исключена из обновленных критериев отбора системообразующих предприятий, которые могут работать во время режима изоляции из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Отмечается, что в прежний проект перечня букмекерская компания «Фонбет» попала на основании предложений ФНС по критериям, разработанным в 2015 году.

«Проект перечня системообразующих предприятий был сформирован исходя из критериев отбора, разработанных в 2015 году (…) Как и другие компании в списке, компания "Фонбет" попала на основе заявленных показателей», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, ранее в перечне системообразующих организаций, утвержденных Комиссией по повышению устойчивости российской экономики, оказались букмейкеры, организаторы свадеб и другие весьма необычные предприятия. Во вторник, 14 апреля, Генеральная прокуратура поручила Министерству экономического развития выяснить, каким образом букмекерские компании вообще оказались в предыдущем списке, а также дать правовую оценку произошедшему.

ИСТОЧНИК KP.RU