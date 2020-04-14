2020-04-14T13:07:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекерские компании оказались в списке системообразующих предприятий

В списке кроме наиважнейших организаций, обеспечивающих жизнеспособность страны, оказались и экзотические участники
Ксения АНУФРИЕВА
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Генеральная прокуратура России 14 апреля поручила выяснить, каким образом букмекерские компании вообще оказались в предыдущем списке системообразующих предприятий, которые могут работать во время режима изоляции из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекерские компании оказались в списке системообразующих предприятий
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