Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекерские компании оказались в списке системообразующих предприятий
В списке кроме наиважнейших организаций, обеспечивающих жизнеспособность страны, оказались и экзотические участники
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Генеральная прокуратура России 14 апреля поручила выяснить, каким образом букмекерские компании вообще оказались в предыдущем списке системообразующих предприятий, которые могут работать во время режима изоляции из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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