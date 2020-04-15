2020-04-15T03:37:32+03:00
В мире

В Колумбии карантин вызвал всплеск спроса на секс-игрушки

Значительным спросом пользуются изделия с дистанционным управлением
Антон ФОКИН
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Введение колумбийскими властями карантина в связи с эпидемией коронавируса спровоцировало рост оборота в секторе торговли секс-игрушками. Об этом сообщает Рейтер.

По данным агентства, все опрошенные продавцы интимных товаров в Колумбии отмечают рост заказов на свою продукцию с момента введения карантина 25 марта. Из-за ограничений практически все продажи идут через интернет.

Значительным спросом пользуются изделия с дистанционным управлением, которые позволяют партнерам находящимся в разных частях города или страны, манипулировать приборами, установленными у другого человека.

Рост торговли секс-игрушками характерен не только для Колумбии, но и для других стран. Например, в Дании продажи этой категории товаров выросли почти вдвое, в Великобритании — на четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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