В Колумбии карантин вызвал всплеск спроса на секс-игрушки
Введение колумбийскими властями карантина в связи с эпидемией коронавируса спровоцировало рост оборота в секторе торговли секс-игрушками. Об этом сообщает Рейтер.
По данным агентства, все опрошенные продавцы интимных товаров в Колумбии отмечают рост заказов на свою продукцию с момента введения карантина 25 марта. Из-за ограничений практически все продажи идут через интернет.
Значительным спросом пользуются изделия с дистанционным управлением, которые позволяют партнерам находящимся в разных частях города или страны, манипулировать приборами, установленными у другого человека.
Рост торговли секс-игрушками характерен не только для Колумбии, но и для других стран. Например, в Дании продажи этой категории товаров выросли почти вдвое, в Великобритании — на четверть.
ИСТОЧНИК KP.RU