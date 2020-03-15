Помогает ли секс при коронавирусе или как я ходила на выступление модного сексолога

Ходила на презентацию книги по секс-просвещению. В программе заявили выступление «популярного секс-блогера, психолога и гипнотерапевта». Забыла, как зовут, то ли Маша Лекало, то ли Даша Шпатель. Несмотря на дождь и пандемию, народу в зале собралось немало. Может быть, кстати, именно из-за пандемии. Есть же народная мудрость про чай с малиной и секс с мужчиной.

Собравшиеся женского пола и студенческого вида слушали популярную секс-блогершу, деву неопределенного возраста от 30 до бесконечности. На популярной блогерше были очки на пол-лица и мокрые волосы.

- Мне говорят, как ты можешь выходить на улицу с гулькой на голове. Ты же популярный человек. А я говорю, ну и что. Я имею право ходить так, как я хочу, - учила блогерша.

Собравшиеся кивали и делали пометки в блокнотах.

Блогерша призывала быть собой. Не брить ноги и подмышки. Не имитировать оргазм. Сожалела, что в школе не вводят секс-обучения. Рекомендовала каждой завести виш-лист по сексу и повесить на двери туалета.

- Вот сколько у вас пожеланий в сексе? Пять? И вы после этого спрашиваете, где мой замечательный оргазм? - налаживала выступающая интерактив с залом и цыкала зубом.

Ко мне подсела одна из организаторов праздника.

- Что это за дура? - спросила я.

- Сама ты дура, - замахала руками организатор. - Знаешь, какой крутой психолог. У нее миллион подписчиков, она очень популярная. Ещё частную практику ведёт и кучу денег зарабатывает.

Пока мы шептались, лекционная часть выступления подошла к концу и начались вопросы.

- У меня такая проблема, - взяла микрофон юная девица, похожая на первокурсницу. - Что делать, если начали без презерватива, а теперь я думаю, что надо с презервативом, но не знаю, как об этом сказать.

- Так и скажите, - уверенно заявила секс-просветитель.

- А если он не захочет?

- А вы скажите, что тогда не будет секса.

Зал зааплодировал. Руку подняла вторая студентка.

- Мой молодой человек очень любит все планировать за неделю. Причем, он мне не говорит, что запланировал, но я все время подозреваю, что он запланировал и ничего не хочу.

- Это серьезная проблема. Нужно понаблюдать за тем, какие когниции стоят за тормозящим действием, - ответила блогер.

Зал восхищенно охнул и взял на карандаш необыкновенное слово.

Потом последовали и другие вопросы один лучше другого. Запомнилась некая девушка, поинтересовавшаяся, а не уподобятся ли некоторые ее важные части ведру из-за большого количества разнообразных поклонников.

- Это мифы, которые придумали мужчины, чтобы унизить женщин, - ответила сексолог. - Запомните, девочки, качественный секс достигается большим количеством тренировок!

В завершение мероприятия позвала всех на свой мастер-класс по искусству орального секса и умчалась восвояси на красном Бентли.

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ

Я подумала, что Бентли мне тоже нужен, а такие удивительные советы, в принципе, могу давать и я. Ведь кроме слова «Когниции», знаю еще слово «апперцепция».

Решила погуглить, как стать психологом. И открылась для меня бездна звезд полна. Выяснилось, что диплом психолога - это самый недорогой вид диплома. Трехмесячные онлайн-курсы переподготовки стоят десять-пятнадцать тысяч рублей. Причем, артпсихолог - это самое дешевое, а гипнопсихолог - самое дорогое.

Можно не заморачиваться и приобрести корки безо всякой подготовки за 12 тысяч. «Купить диплом психолога – один из самых быстрых и результативных вариантов. Цена диплома психолога гораздо меньше цены обучения, да и навыки проще приобретать самому», - сообщила завлекательная реклама на сайте. Потом выяснилось, что для того чтобы принимать народ - даже и диплома не надо. Психологом может назвать себя любая собака, этот вид деятельности не подлежит никакому лицензированию.

Ну и напоследок приглядела себе отличный психологический кабинет на улице Луковой с почасовой оплатой.

Теперь я думаю ради интереса заняться частной практикой и посмотреть, что будет.

Мне одна знакомая из Грузии рассказывала, как у них актёр, который десять лет играл роль врача в грузинском сериале, когда сериал закрыли - тоже стал работать врачом и открыл себе офис.

Я прям сильно удивилась, кто к нему ходит, а знакомая говорит, да ты что, вся Грузия в очередь выстраивается. Его же все знают.

Чем я хуже. Приглашаю, в общем, в свой кабинет. Буду давать советы. Читателям КП - скидка.