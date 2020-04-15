2020-04-15T07:40:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 15 апреля 2020: зафиксировано более 65 тысяч случаев заражения

Представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 15 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 15 апреля 2020: 90 тысяч заключенных временно освободят из колонийКоронавирус в Турции, последние новости на 15 апреля 2020: 90 тысяч заключенных временно освободят из колонийФото: Иван МАКЕЕВ
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По последним новостям о коронавирусе в Турции на 15 апреля 2020 года, в стране выявлено уже 65 111 случаев заболевания, скончались от инфекции 1 403 человека, а выздоровели - 4 799 человек.

В стране давно действуют ограничительные меры - местные жители могут сходить только за продуктами, в аптеку и выгулять собаку. Дети и подростки младше 20 лет, а также люди старше 65 лет из дома выходить не могут. Кроме того, в стране временно остановили международное авиасообщение, а въезд и выезд в 30 крупных городах закрыли.

Также в Турции было принято решение вводить в выходные комендантский час. Пробная попытка прошла не очень удачно, так как людям сообщили об этом за несколько часов до наступления субботы. Местные жители пошли в магазин, чтобы успеть закупить продукты на все выходные, и образовали там настоящие столпотворения, рискуя заразиться и заразить других. После случившегося глава МВД подал в отставку, но президент ее не принял.

В настоящий момент в стране нет дефицита средств защиты, мест в медицинских учреждениях хватает. Более того, скоро на территории бывшего аэропорта в Стамбуле начнется строительство новой больницы.

Последние новости о коронавирусе в Турции на 15 апреля 2020 года таковы: около 90 тысяч заключенных временно освободят на фоне распространения инфекции. Отпустят тех людей, которые отбывают наказание за нетяжкие преступления в колониях-поселениях. Они смогут пробыть на свободе до 31 мая, после чего вернутся в места заключения. Если же к тому времени ситуация с коронавирусом не нормализуется, срок пребывания заключенных на свободе продлят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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