Шестидневка и отменить майские: россияне готовы отработать вынужденные каникулы

15 Апр 2020 2020-04-15T11:27:12+03:00

На такие шаги люди готовы, чтобы не потерять в деньгах

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Большинство россиян готовы отработать вынужденные каникулы, когда изоляция завершится. Это позволит не потерять в зарплате и компенсировать бизнесу ущерб от простоя, уверены сотрудники.

Почти половина граждан согласны на шестидневную рабочую неделю, а две трети не против трудиться в майские и январские каникулы. Об этом говорят данные исследования, которое провели специалисты сервиса Superjob.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек, работающие в пятидневку. «Готовы ли вы в связи с этим работать шесть дней в неделю?» - именно такой вопрос задавали респондентам. Ответы распределились следующим образом: «да» - 52%, «против» - 36%, «затрудняюсь ответить» -12%.

Больше всего готовых к труду оказалось среди респондентов моложе 25 лет. На шестидневку соглашаются 65%. Среди граждан старше 45 эту же меру разделяют 57%. Кстати, на принятие решения о дополнительном рабочем дне сказывается зарплата человека. Если сумма дохода от 50–79,9 тыс. рублей, то в 55% случаев человек готов выйти на работу. А если нижний порог в 80 тысяч рублей, то готовность чуть выше - 56% респондентов.

Многие предлагают отменить каникулы на майские и новогодние праздники – таковых 64%. Как и в предыдущей категории, больше всего инициативу разделяют молодые люди до 25 лет – 74% откажутся от отдыха ради работы, и высокооплачиваемые сотрудники с зарплатой свыше 80 тысяч рублей - 69%.

А вот 25% респондентов не готовы пожертвовать праздничными выходными. 11% вовсе затруднились с ответом.

- Можно предположить, что многие готовы работать больше, рассчитывая и на пропорциональный рост зарплаты, - комментирует «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. - Однако приток доходов на предприятия сокращается и у большинства фирм пока нет возможности оправдать такие ожидания.

Тем не менее, стремление работника потрудиться на благо предприятия скорее всего будет воспринято положительно, и он вряд ли станет кандидатом на сокращение.

Тем временем сервис "Авито Работа» отметил, что в марте россияне на 16% реже искали работу, чем в феврале, сообщает Пятый канал.

Сильнее всего это снижение заметно по запросу «электрик» — в марте работу этого профиля искали на 30% реже, чем месяцем ранее. По курьерам снижение составило 23%, администраторам — 21%, грузчикам и поварам — по 19%.

ИСТОЧНИК KP.RU