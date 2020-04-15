2020-04-15T12:02:32+03:00
Общество

В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска

Новую схему маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию разработали в правительстве региона
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обследованию на коронавирус подлежат все контактировавшие с зараженными, заболевшие ОРВИ старше 65 лет, внебольничной пневмонией. Обследованию также подлежат лица, направленные на плановую госпитализацию, все прибывшие из других регионов РФ и зарубежных стран, иностранные граждане, лица из групп повышенного риска (таксисты, кондукторы, продавцы и т.д.), а также медработники.

«С 27 марта перед главврачами всех медучреждений поставлена задача – максимально обеспечить оказание медицинской помощи на дому, - отметила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. – Недопустимо требовать от пациента с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонии посещать поликлинику или ФАП. О таких случаях просим сообщать на горячую линию».

Учитывая рекомендации Минздрава, все пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии считаются потенциально зараженными COVID-19. Граждане с легким течением этих заболеваний будут лечиться на дому, «тяжелых» больных будут лечить в медсанчасти «Северсталь», вологодской областной клинической больнице и вологодской городской больнице № 1. В медучреждениях приготовлено по 300 коек. В Вологде пока все они пустуют, а в Череповце проходят лечение 27 пациентов.

«Ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией и ОРВИ находится на еженедельном контроле, - отметила Лариса Каманина. – Мы отмечаем снижение количества заболевших. За прошедшую неделю было выявлено 139 случаев внебольничной пневмонии и 8100 ОРВИ, а за предшествующую – 200 и 11000 соответственно».

Напомним, что в настоящее время на территории Вологодской области прекращено оказание плановой медицинской помощи. Исключение составляют пациенты с показаниями, угрожающими жизни, а также онкологические больные.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодчина получит 4,9 млрд рублей на строительство моста в Череповце
Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
В Госдуме прокомментировали возможную украинскую атаку по российскому НПЗ
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа
В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска
Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Рособрнадзоре сообщили о сроках проведения ГИА
Шестидневка и отменить майские: россияне готовы отработать вынужденные каникулы
В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей заражённых коронавирусом
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Опрос: Четверть россиян продолжают рассчитывать на летний отпуск за границей
Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков
В России остался всего один регион, где нет коронавируса
28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки
Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний
Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать
Курс рубля на 15 апреля 2020 года: доллар 73,45 рубля, евро - 80,57 рубля
Пандемия коронавируса спровоцировала волну медицинских мошенничеств в России
Собянин перечислил меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса
Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника маршалу Коневу
Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика
Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке
Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек