В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска

15 Апр 2020 2020-04-15T12:02:32+03:00

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Обследованию на коронавирус подлежат все контактировавшие с зараженными, заболевшие ОРВИ старше 65 лет, внебольничной пневмонией. Обследованию также подлежат лица, направленные на плановую госпитализацию, все прибывшие из других регионов РФ и зарубежных стран, иностранные граждане, лица из групп повышенного риска (таксисты, кондукторы, продавцы и т.д.), а также медработники.

«С 27 марта перед главврачами всех медучреждений поставлена задача – максимально обеспечить оказание медицинской помощи на дому, - отметила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. – Недопустимо требовать от пациента с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонии посещать поликлинику или ФАП. О таких случаях просим сообщать на горячую линию».

Учитывая рекомендации Минздрава, все пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии считаются потенциально зараженными COVID-19. Граждане с легким течением этих заболеваний будут лечиться на дому, «тяжелых» больных будут лечить в медсанчасти «Северсталь», вологодской областной клинической больнице и вологодской городской больнице № 1. В медучреждениях приготовлено по 300 коек. В Вологде пока все они пустуют, а в Череповце проходят лечение 27 пациентов.

«Ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией и ОРВИ находится на еженедельном контроле, - отметила Лариса Каманина. – Мы отмечаем снижение количества заболевших. За прошедшую неделю было выявлено 139 случаев внебольничной пневмонии и 8100 ОРВИ, а за предшествующую – 200 и 11000 соответственно».

Напомним, что в настоящее время на территории Вологодской области прекращено оказание плановой медицинской помощи. Исключение составляют пациенты с показаниями, угрожающими жизни, а также онкологические больные.