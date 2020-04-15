2020-04-15T12:51:35+03:00
Общество

Самоизоляция меняет рынок услуг: компании значительно упрощают свои сервисы

Tele2 запустил упрощенное оформление SIM-карт с помощью «Госуслуг»
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Сейчас, в борьбе с пандемией коронавируса, значительная часть нашей жизни переместилась в интернет: офлайн-активности ушли в онлайн-пространство, магазины работают в формате доставки, а все развлечения, работа и учеба перешли на «удаленку». В связи с этой ситуацией многим клиентам требуется активная поддержка и внимание, и компании предлагают для них новые возможности период карантина.

Оператор мобильной связи Tele2 тоже заботится о своих клиентах и предлагает новые сервисы и услуги. Компания запустила упрощенный способ оформления SIM-карт с помощью портала «Госуслуги». Теперь после выбора номера и тарифа на сайте оператора клиентам больше не нужно вручную вносить паспортные данные. В интернет-магазине Tele2 появилась кнопка «Госуслуги», которая позволяет автоматически заполнить поля с необходимой информацией. То есть пользователю достаточно сделать один клик, и система автоматически перенесет в онлайн-форму ФИО абонента, паспортные данные, год рождения, место жительства и другие необходимые данные.

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