Материнский капитал будет оформляться автоматически на детей, родившихся после 15 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T14:16:22+03:00

Материнский капитал на детей, которые родились, начиная с 15 апреля, будет оформляться автоматически Фото: Анастасия Осипова

Заявку надо будет подать по почте или на сайте ПФР

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Семьям, в которых ребёнок родится после 15 апреля, будут автоматически оформлять материнский капитал.

Заявку на оформление выплаты необходимо подать по почте или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

С 15 апреля 2020 года маткапитал будет оформляться автоматически, а это значит, что писать заявление на его получение уже не нужно. Семьи смогут распоряжаться средствами, не обращаясь за сертификатом.

Сведения о новорождённом в Пенсионный фонд поступят из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Предоставление сертификата маткапитала будет зафиксировано в информационной системе ПФР и в личном кабинете родителя на сайте ПФР или Госуслуг.

Для получения услуги необходимо иметь банковскую карту, учётную запись на одном из сайтов и доступ к личному кабинету.

Если у родителей нет доступа в интернет, сертификат будет храниться в базе данных ПФР. Получить его можно будет и на бумажном носителе.

ИСТОЧНИК KP.RU