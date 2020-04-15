Материнский капитал будет оформляться автоматически на детей, родившихся после 15 апреля
Семьям, в которых ребёнок родится после 15 апреля, будут автоматически оформлять материнский капитал.
Заявку на оформление выплаты необходимо подать по почте или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.
С 15 апреля 2020 года маткапитал будет оформляться автоматически, а это значит, что писать заявление на его получение уже не нужно. Семьи смогут распоряжаться средствами, не обращаясь за сертификатом.
Сведения о новорождённом в Пенсионный фонд поступят из государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Предоставление сертификата маткапитала будет зафиксировано в информационной системе ПФР и в личном кабинете родителя на сайте ПФР или Госуслуг.
Для получения услуги необходимо иметь банковскую карту, учётную запись на одном из сайтов и доступ к личному кабинету.
Если у родителей нет доступа в интернет, сертификат будет храниться в базе данных ПФР. Получить его можно будет и на бумажном носителе.
ИСТОЧНИК KP.RU