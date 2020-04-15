В Крыму задержали украинских разведчиков, планировавших теракт

15 Апр 2020 2020-04-15T15:48:10+03:00

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В Крыму задержаны украинские разведчики, которые планировали совершить на территории теракт. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ. По данным пресс-службы ведомства, целью группы разведчиков было также получение секретных сведений, которые являются государственной тайной. Они занимались вербовкой россиян в Крыму с целью вовлечения их в свою незаконную деятельность.

- Российской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым (начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковник Олег Ахмедов), в состав которой входили военнослужащая Вооруженных Сил России, -сообщили в пресс-службе ФСБ.

Группа действовала с 2017 по 2018 год, украинские разведчики действовали по заданию украинской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в шпионаже и государственной измене проходят несколько человек: гражданин Украины помещен под стражу. Еще одна подозреваемая - женщина, поскольку у нее есть ребенок, ей разрешили остаться на домашнем аресте. По делу в качестве подозреваемого проходит россиянин, который оборудовал по заданию полковника Ахмедова в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

- Боеприпасы он предварительно скрытно доставил с территории Украины,- сообщили в ФСБ.

С помощью боеприпасов планировались теракты военных и социальных объектах России.

ИСТОЧНИК KP.RU