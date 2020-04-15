Проживающие за границей россияне пытались обманом получить матпомощь через посольство

15 Апр 2020 2020-04-15T16:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Посольстве России в Камбодже сообщили о попытках некоторых россиян обманом получить материальную помощь. Напомним, в правительстве РФ выделили 500 миллионов рублей для поддержки застрявших за границей соотечественников.

Деньги предназначаются для тех, кто имеет на руках обратные билеты, но вернуться на Родину не может из-за отмены ависообщений. Россия из-за коронавируса отменила все рейсы в другие государства за исключением вывозных, для эвакуации своих граждан. Разом всех вернуть не получится, составлен график, россиян просят заполнить анкеты на портале Госуслуги. На основании этих сведений будут формировать списки на эвакуацию. До вылета россиянам предоставляют финансовую помощь, чтобы им было на что и где жить, поскольку путевки у них истекли как и срок брони номеров.

- К сожалению, не можем не отметить отдельные случаи попыток со стороны недобропорядочных лиц, длительное время проживающих в Королевстве (не подходящих под критерии постановлений № 433 от 3 апреля с.г., а также № 370 от 31 мая 2010 г. о предоставлении помощи), воспользоваться мерами государства по оказанию материального содействия в личных интересах,- сообщили в посольстве корреспонденту РИА Новости.

Из-за таких ложных заявок замедляются оформления выплат для остальных - на проверку уходит дополнительное время. В Камбоджи находится 200 россиян, которые ожидают возвращения домой.

ИСТОЧНИК KP.RU