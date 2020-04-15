Милонов рассказал, как работает Госдума в период карантина

15 Апр 2020 2020-04-15T16:56:33+03:00

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Депутат Виталий Милонов рассказал, как с введением пропускной системы изменилась работа Госдумы. По его словам, сейчас работать приходится еще больше, чем раньше. Регулярно проходят заседания, ближайшее будет в эту пятницу. Все помощники депутатов работают удаленно, приемные также работают в дистанционном режиме, отвечая на вопросы по телефону.

Милонов также рассказал, что у депутатов сейчас должен быть недельный отпуск, который им регулярно дается в конце апреля, однако в связи с коронавирусом отдых отменился.

- Каждую минуту возникает потребность что-то поправить, что-то скорректировать. Поэтому и депутаты, наверное, должны не отдыхать, а вместе со страной бороться и делать то, что они должны делать, - добавил Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом, он отметил, что отмена отпуска может быть и к лучшему, так как поехать все равно никуда нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU