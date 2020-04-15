Путин поручил внимательно контролировать соблюдение прав россиян на удалённой работе

15 Апр 2020 2020-04-15T16:56:21+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил внимательно контролировать соблюдение трудовых прав тех россиян, которых перевели на дистанционную работу.

- Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы, - обратился Путин к главе Минтруда Антону Котякову в рамках совещания с членами правительства.

Котяков также сообщил президенту о работе "горячей линии" Роструда.

- В круглосуточном режиме линия работает, к нам поступает порядка 5-6 тысяч звонков и обращений, более 50 операторов присутствует постоянно на рабочем месте и предоставляет консультации для граждан, - рассказал министр.

Он также отметил, что россияне могут письменно оставлять свои заявки на сайте онлайнинспекция.рф и уточнил, что в таком случае их проконсультируют в течение трёх рабочих дней.

Совещание Владимира Путина с правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU