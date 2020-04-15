Путин поручил внимательно контролировать соблюдение прав россиян на удалённой работе
Президент России Владимир Путин поручил внимательно контролировать соблюдение трудовых прав тех россиян, которых перевели на дистанционную работу.
- Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы, - обратился Путин к главе Минтруда Антону Котякову в рамках совещания с членами правительства.
Котяков также сообщил президенту о работе "горячей линии" Роструда.
- В круглосуточном режиме линия работает, к нам поступает порядка 5-6 тысяч звонков и обращений, более 50 операторов присутствует постоянно на рабочем месте и предоставляет консультации для граждан, - рассказал министр.
Он также отметил, что россияне могут письменно оставлять свои заявки на сайте онлайнинспекция.рф и уточнил, что в таком случае их проконсультируют в течение трёх рабочих дней.
Совещание Владимира Путина с правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU