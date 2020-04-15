2020-04-15T17:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Малышева объяснила большое количество заболевших коронавирусом в Нью-Йорке

На показатели города повлияли плотность населения, тесты на коронавирус и образ жизни местных жителей
Ксения АНУФРИЕВА
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На показатели Нью-Йорка по количеству зараженных повлияли плотность населения, тесты на коронавирус и образ жизни местных жителейНа показатели Нью-Йорка по количеству зараженных повлияли плотность населения, тесты на коронавирус и образ жизни местных жителейФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский врач и известная телеведущая Елена Малышева объяснила большое количество больных коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке. Пост с причинами высокого уровня заражения в американском городе доктор медицинских наук разместила на своей странице в Instagram.

Первой причиной тяжелой эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке Малышева назвала высокую плотность местного населения. В городе проживают 8 миллионов человек, на одну квадратную милю приходится около 27 тысяч жителей. Многие американцы, проживающие в городе, выходят из дома каждый день по несколько раз.

Следующим факторов, которые влияет на количество зараженных, стало число проведенных тестов на коронавирус с момента начала пандемии. Дело в том, считает Елена Малышева, что власти и медики Нью-Йорка очень активно отслеживают новые случаи заражения COVID-19. Каждый день анализы на инфекцию сдают около 25 тысяч местных жителей. По статистике каждый четвертый тест на территории Соединенных Штатов проводят именно в Нью-Йорке.

Третьей причиной, обозначенной телеведущей, стали некоторые особенности образа жизни американцев: склонность к ожирению и избыточному весу. Эти заболевания есть у многих жителей города. Они становятся причиной серьезных проблем со здоровьем: могут вызвать сахарный диабет, гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, добавляет врач, ожирение и избыточный вес ухудшают иммунную и дыхательную системы. Хронические болезни ослабляют организм человека, делая его легкой «добычей» для вирусов.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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