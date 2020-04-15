ЕС выделит 20 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса
В Европе больше всего пострадавших от заболеваемости стран
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В ЕС приняли решение о выделении 20 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек, согласно подсчетам из Университета Джона Хопкинса. Наиболее пострадавшими странами считаются США, Испания, Италия.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что средства направят на преодоление гуманитарных, экономических, социальных последствий, а также на поддержку медицины.
ИСТОЧНИК KP.RU