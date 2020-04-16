Политолог оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России
Михаил Погребинский считает, что директор Павлоградского химзавода (Украина) Шиман "высказал свои мечты"
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Известный политолог Михаил Погребинский оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России.
По его мнению, украинские ястребы продолжают витать в грезах о "российском вторжении" и предлагают решать проблемы единственно верным, по их убеждениям, путем - силовым.
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ИСТОЧНИК KP.RU