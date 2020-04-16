2020-04-16T03:31:04+03:00
Политика

Политолог оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России

Михаил Погребинский считает, что директор Павлоградского химзавода (Украина) Шиман "высказал свои мечты"
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Известный политолог Михаил Погребинский оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России.

По его мнению, украинские ястребы продолжают витать в грезах о "российском вторжении" и предлагают решать проблемы единственно верным, по их убеждениям, путем - силовым.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Никарагуа нашли "потерянного" больше месяца президента страны
Политолог оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России
Проданная во время коронавируса бутылка виски спасла ресторан от разорения и помогла врачам
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками
Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 апреля 2020 года составило 1 986 человек
Президент Трамп: Мы поможем России с аппаратами ИВЛ
Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов
Постпред РФ при ООН: У Сирии нет никакого военно-химического потенциала
Трамп заявил о прохождении пика коронавируса в США
Коронавирус в России, последние новости на 16 апреля 2020: кто запустил миф о том, что имибрь побеждает коронавирус
Опубликованы рассекреченные документы архива Минобороны о Берлинской операции 1945 года
Ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету
Из-за коронавируса в Нью-Йорке упали продажи спиртного
Число умерших из-за коронавируса в России на 16 апреля 2020 года возросло до 205 человек
"Настоящие волшебники": в Великобритании врачей будут возить на автобусах "Гарри Поттера"
В Германии задержали пятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта
Мария Захарова сравнила НАТО с детской машинкой на садящихся батарейках
Штрафы за прогулки с детьми во время карантина: Кого накажут и на какую сумму
Не ближе полутора метров: из-за коронавируса ношение масок в Нью-Йорке станет обязательным, но наказания не будет
"Моя жена не любит, когда я работаю дома": Бэнкси на самоизоляции изрисовал свой туалет крысами
Большой колокол Собора Парижской Богоматери зазвонил в годовщину пожара
Чулпан Хаматова чуть не утонула на съемках фильма «Зулейха открывает глаза»
В Германии после всеобщего карантина открываются некоторые магазины и школы
Медведев - о коронавирусе: Когда эта ситуация закончится? Знает только Господь Бог!
"Интерфакс" рассказал, что решение по Параду Победы принято и будет озвучено в ближайшие дни
Volkswagen откроет свои заводы в Европе с 20 апреля