16 Апр 2020 2020-04-16T06:11:28+03:00

Иранский подросток обыграл чемпиона мира по шахматам в онлайн-турнире Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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16-летний иранский шахматист Алиреза Фируджа победил действующего чемпиона мира 29-летнего норвежца Магнуса Карлсена. Финал турнира Banter Blitz Cup состоялся в онлайн-формате.

Юный обладатель мировой шахматной короны завершил игру со счетом 8,5 : 7,5.

Призовой фонд составил 50 тысяч долларов, из которых 14 тысяч достались победителю. Еще 9 тысяч получил противник Фируджа - Карлсен, пишет Интерфакс.

Сообщается, что каждый матч турнира состоял из 16 трехминутных блиц-игр, победа присуждалась участнику, который первым набирал 8,5 баллов. В случае ничья, могли быть назначены еще две игры.

Кстати, фиксированного расписания состязания не было, матчи назначались на любое удобное для каждого из участников турнира по шахматам время.

Напомним, Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. Он обыграл на тот момент действующего чемпиона мира - индийца Вишванатана Ананда.

ИСТОЧНИК KP.RU