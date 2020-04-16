Коронавирус в Турции, последние новости на 16 апреля 2020: от инфекции скончались более полутора тысяч человек

16 Апр 2020 2020-04-16T07:45:33+03:00

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Турции на 16 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Последние новости о коронавирусе в Турции на 16 апреля 2020 года таковы: 69 392 случаев заболевания, скончались 1 518 человек, выздоровели - 5 674 человека.

В стране давно введены ограничительные меры: закрыты все развлекательные, спортивные и культурные центры, на улицу можно выходить только в магазин, аптеку и для того, чтобы выгулять собаку. При этом детям и подросткам младше 20 лет запрещено выходить из дома, потому что они могут оказаться переносчиками инфекции и заразить старших родственников. А в группе риска находятся люди старше 65 лет, так что им тоже нельзя покидать жилплощадь.

Кроме того, в Турции закрыли въезд и выезд в крупных городах, международное авиасообщение временно остановлено. По выходным в стране решили вводить комендантский час. Отметим, что первая попытка состоялась на прошлой неделе, когда о 48-часовом запрете на выход из дома сообщили в пятницу вечером. Местные жители устроили в магазинах столпотворения, когда отправились покупать продукты на выходные, чем подверглись риску заразиться и заразить других. После случившегося глава МВД Турции подал в отставку, но президент ее не принял.

На данный момент в стране достаточно мест в медучреждениях для заболевших. Планируется строительство еще одной больницы в Стамбуле. Средства защиты от инфекций в Турции тоже есть. Маски, к примеру, местным жителям выдают бесплатно по заявкам на сайте.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 16 апреля 2020 года, за сутки число выявленных случаев заболевания возросло более чем на 4,2 тысячи, зафиксировано 115 смертей. Это максимальное число умерших с начала эпидемии в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU