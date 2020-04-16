Российская экономика может потерять около 18 трлн рублей из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T09:36:19+03:00

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ущерб для российской экономики, вызванный пандемией коронавируса, может достичь 17,9 триллионов рублей, а 15,5 миллионов человек могут остаться без работы. Об этом заявила газета "Известия", ссылаясь на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Специалисты уточняют, что такой итог возможен при отсутствии мер, способствующих выходу экономики из кризиса.

В обзоре также отмечено, что правительство уже приняло меры для поддержки экономики. Среди них кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей и мораторий на банкротства. Помимо этого, поддержка отдельных сфер оценивается в два триллиона рублей.

Агентство также сообщило, что наибольшие потери понесёт гостиничный бизнес и общепит (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%), а для всей сферы услуг ущерб может достичь 77,5%. Производителей одежды и обуви могут ожидать потери в размере 52,7%, а работников сфер культуры, спорта и досуга - 46,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU