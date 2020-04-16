В Москве продолжают работать 17 тысяч торговых точек и 60 тысяч курьеров

16 Апр 2020 2020-04-16T10:44:31+03:00

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Министр торговли Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице продолжают свою работу 17 тысяч торговых предприятий и 60 тысяч курьеров, доставляющих еду и другие товары.

Он также отметил, что запасов товаров, которые сейчас состоят в продаже в Москве, хватит как минимум на 30-45 дней, передал в социальной сети главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов слова политика.

Немерюк добавил, что каждый день курьеры развозят порядка 1 миллиона заказов по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU