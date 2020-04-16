Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T12:07:19+03:00

Российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи может пройти в этом году осенью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи может пройти в этом году осенью, в объявленные ранее даты он не состоится из-за распространения коронавируса и ограничительных мер для борьбы с пандемией. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе фестиваля.

Мероприятия должно было пройти с 7 по 14 июня текущего года. Сейчас организаторы фестиваля продолжают активно работать над его программой и планируют, что «Кинотавр» пройдет осенью. О точных датах они пока что не сообщают.

- Мы следим за развитием ситуации и хотим выразить слова поддержки и искренней благодарности медикам, которые каждый день спасают жизни людей, - говорится в сообщении организаторов.

Пресс-служба фестиваля призвала всех людей оставаться дома, беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

- Мы верим, что ответственное и дисциплинированное отношение поможет нам пережить этот кризис намного быстрее и эффективнее, - отметили организаторы.

В июне этого года должен был состояться 31 по счету фестиваль «Кинотавр» в Сочи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU