Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень из-за коронавируса
Российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи может пройти в этом году осенью, в объявленные ранее даты он не состоится из-за распространения коронавируса и ограничительных мер для борьбы с пандемией. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе фестиваля.
Мероприятия должно было пройти с 7 по 14 июня текущего года. Сейчас организаторы фестиваля продолжают активно работать над его программой и планируют, что «Кинотавр» пройдет осенью. О точных датах они пока что не сообщают.
- Мы следим за развитием ситуации и хотим выразить слова поддержки и искренней благодарности медикам, которые каждый день спасают жизни людей, - говорится в сообщении организаторов.
Пресс-служба фестиваля призвала всех людей оставаться дома, беречь свое здоровье и здоровье своих близких.
- Мы верим, что ответственное и дисциплинированное отношение поможет нам пережить этот кризис намного быстрее и эффективнее, - отметили организаторы.
В июне этого года должен был состояться 31 по счету фестиваль «Кинотавр» в Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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