В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19
Европарламент планирует рассмотреть проект резолюции, где говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса.
Документ был предложен евродепутатом Филиппом Ламбером. Проекту резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями» предстоит пройти несколько стадий согласования.
В документе прописаны меры «для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения».
Автор «настоятельно призывает Европейскую комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды».
По мнению евродепутата указанные страны используют пандемию, чтобы ослабить позицию Евросоюза в мире.
Также в проекте упоминается ряд угроз, с которыми в настоящее время сталкивается Евросоюз, пишет RT.
Аналогичные обвинения в адрес РФ и КНР выдвигал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. А после государственный департамент США заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний в 2019 году.
Данные отражены в ежегодном докладе дипведомства о соблюдении обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Данные переданы в американский конгресс, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU