2020-04-16T12:07:54+03:00
Политика

В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19

В качестве последствий таких действий в ЕП указали на «ослабление ЕС и нагнетание недоверия к ЕС со стороны населения»
Елена АКИМОВА
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Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19Фото: REUTERS
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Европарламент планирует рассмотреть проект резолюции, где говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса.

Документ был предложен евродепутатом Филиппом Ламбером. Проекту резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями» предстоит пройти несколько стадий согласования.

В документе прописаны меры «для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения».

Автор «настоятельно призывает Европейскую комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды».

По мнению евродепутата указанные страны используют пандемию, чтобы ослабить позицию Евросоюза в мире.

Также в проекте упоминается ряд угроз, с которыми в настоящее время сталкивается Евросоюз, пишет RT.

Аналогичные обвинения в адрес РФ и КНР выдвигал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. А после государственный департамент США заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний в 2019 году.

Данные отражены в ежегодном докладе дипведомства о соблюдении обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Данные переданы в американский конгресс, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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