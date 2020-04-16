2020-04-16T13:14:33+03:00
В мире

Рябков ответил на обвинения США в нарушении Россией обязательств по ядерным испытаниям

Замглавы МИД считает, что Штаты не имеют права на претензии в этой области, поскольку отказалась принять мораторий на ядерные испытания
Ася КУЗНЕЦОВА
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оссия призывает США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других странахоссия призывает США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других странахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия не нарушала своих обязательств в области запрещения ядерных испытаний, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В среду, 15 апреля, Госдепартамент США опубликовал доклад с данными за 2019 год о том, как страны соблюдали договорённости по контролю вооружения, нераспространении и разоружению.

Сергей Рябков также отметил, что США не имеет права на претензии в этой сфере, поскольку выступила против того, чтобы ратифицировать ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). В то же время сами Штаты продолжают поддерживать ядерный арсенал в боеготовности, сообщил Рябков, слова которого передаёт ТАСС.

- Мы призываем США отказаться от их нарастающей практики дезинформации международного сообщества о происходящем, - заключил дипломат.

13 июня 2019 года разведывательное управление Минобороны США сообщило, что Россия "производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам".

Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет, а последнее испытание страна провела 24 октября 1990 года на полигоне на Новой Земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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