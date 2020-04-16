Рябков ответил на обвинения США в нарушении Россией обязательств по ядерным испытаниям
Россия не нарушала своих обязательств в области запрещения ядерных испытаний, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
В среду, 15 апреля, Госдепартамент США опубликовал доклад с данными за 2019 год о том, как страны соблюдали договорённости по контролю вооружения, нераспространении и разоружению.
Сергей Рябков также отметил, что США не имеет права на претензии в этой сфере, поскольку выступила против того, чтобы ратифицировать ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). В то же время сами Штаты продолжают поддерживать ядерный арсенал в боеготовности, сообщил Рябков, слова которого передаёт ТАСС.
- Мы призываем США отказаться от их нарастающей практики дезинформации международного сообщества о происходящем, - заключил дипломат.
13 июня 2019 года разведывательное управление Минобороны США сообщило, что Россия "производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам".
Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет, а последнее испытание страна провела 24 октября 1990 года на полигоне на Новой Земле.
ИСТОЧНИК KP.RU