2020-04-16T14:42:29+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов

Ведомство выложило два ролика для медработников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор опубликовал на своём официальном канале в YouTube два ролика с видеоинструкцией о том, как надо правильно надевать и снимать костюмы химзащиты разных типовРоспотребнадзор опубликовал на своём официальном канале в YouTube два ролика с видеоинструкцией о том, как надо правильно надевать и снимать костюмы химзащиты разных типовФото: REUTERS
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Роспотребнадзор опубликовал на своём официальном канале в YouTube два ролика с видеоинструкцией о том, как надо правильно надевать и снимать костюмы химзащиты разных типов. Видео длятся 16 минут и 20, и в них специалисты детально разбирают процесс применения средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также их утилизации.

- Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными на это заболевание, во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), - отметили в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru публиковал планы россиян на жизнь после окончания пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

Также на сайте есть подробный путеводитель, в котором описаны главные отличия противочумных костюмов от одноразовых противоэпидемических костюмов и костюмов биологической или химической защиты.

Как правильно надевать противочумный костюм I типа .Обучающее видео как правильно надевать противочумный костюм I типа от российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора

Как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты (СИЗ) II типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
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