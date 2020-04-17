Белый дом представил план возвращения Америки к нормальной жизни

17 Апр 2020 2020-04-17T02:02:01+03:00

Дональд Трамп рассказал о планах по снятию ограничений из-за коронавируса. Фото: REUTERS

Каждый штат будет реализовывать его самостоятельно

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После консультаций со специалистами и губернаторами всех штатов Целевая группа Белого дома по коронавирусу представила план возвращения Америки к нормальной жизни.

Президент США Дональд Трамп, предваряя детализацию плана подтвердил, что план носит рекомендательный характер и не требует от губернаторов штата его реализации в строго определенные сроки.

Каждый губернатор, исходя из рекомендованных критериев (снижение уровня заболеваемости, возможностей системы здравоохранения и пр.), будет устанавливать конкретные даты.

План предусматривает 3 этапа, каждый из которых предусматривает различные требования к обычным гражданам, людям, находящихся в зоне повышенного риска заражения COVID-19 (например, к контингенту, проживающем в домах престарелых), работодателям и руководителям предприятий.

Школы и детские сады будут открыты на 2-м этапе.

На первом - - при соблюдении определенных условий будет разрешено открытие предприятий, ресторанов и баров, фитнес-центров. Посещение домов престарелых будет по-прежнему запрещено.

Лимиты участников массовых мероприятий (концертов, спортивных матчей, митингов и пр.) будут постепенно увеличиваться. Постепенным будет и возвращение трудовых коллективов на рабочие места.

Уже на первом этапе будут разрешены плановые хирургические операции, на втором – командировки и путешествия.

Третья фаза предусматривает возвращение к обычной жизни. Социальное дистанцирование будет рекомендовано и далее.

ИСТОЧНИК KP.RU