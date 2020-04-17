Мэрия Нью-Йорка выдаст нелегалам по $400

17 Апр 2020 2020-04-17T03:27:15+03:00

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Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио подтвердил, что городские власти совместно с одним из благотворительных фондов открыли программу помощи нелегальным иммигрантам, проживающих на территории города и испытывающих трудности из-за эпидемии коронавируса.

Федеральные власти ранее объявили о реализации программы финансовой помощи всем гражданам США. За некоторым исключением в среднем $1400 одноразово получит каждый совершеннолетний американец. Нелегальные иммигранты, туристы, обладатели рабочих и студенческих виз лишены такой финансовой помощи.

В Нью-Йорке, славящемся своим чрезмерно толерантным отношениям к нелегалам, решили восполнить эту, по мнению мэра города, несправедливость. По самым скромным оценкам, в Нью-Йорке проживают 738000 нелегалов и действуют 48000 принадлежащих им малых бизнесов.

В целом же, иммигранты составляют более трети (37%) всего населения Нью-Йорка, обеспечивая мегаполису 44% работоспособного населения. В 2019 фискальному году городская казна пополнилась суммой в $232 млрд., которую составили налоги различных типов, уплаченных иммигрантами. Отсутствие законных прав на проживание в США не освобождает иммигрантов-нелегалов от уплаты налогов.

Согласно условиям программы, каждый иммигрант, получающий в Нью-Йорке, сможет претендовать на одноразовую помощь в размере $400, бездетная пара или родитель-одиночка- $800, по $1000 получат семьи с детьми.

Формально программа предусматривает оказание помощи всем иммигрантам, но критерии участия в ней позволяют уверенно судить о том, что получателями денежных выплат будут исключительно нелегалы.

ИСТОЧНИК KP.RU