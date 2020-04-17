Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках. Причем такая ставка будет действовать на протяжении всего срока кредита.
- Прошу правительство как можно скорее обеспечить запуск этой программы, - заявил Путин на совещании по работе стройкомплекса.
Согласно параметрам программы, гражданам предлагается купить жилье комфорт-класса стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а также до 3 миллионов рублей - во всех остальных российских регионах. Обратиться для получения ипотеки к банкам необходимо до 1 ноября текущего года.
Отмечается, что процентную разницу между 6,5% и рыночной ставкой по ипотеке банкам возместит государство. По предварительным оценкам, в 2020 году на это потребуется около 6 миллиардов рублей.
Путин объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU