2020-04-17T03:34:50+03:00
Общество

Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотечному кредитованию [видео]
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Ипотеки в России станут доступнееИпотеки в России станут доступнееФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.

Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках. Причем такая ставка будет действовать на протяжении всего срока кредита.

- Прошу правительство как можно скорее обеспечить запуск этой программы, - заявил Путин на совещании по работе стройкомплекса.

Согласно параметрам программы, гражданам предлагается купить жилье комфорт-класса стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а также до 3 миллионов рублей - во всех остальных российских регионах. Обратиться для получения ипотеки к банкам необходимо до 1 ноября текущего года.

Отмечается, что процентную разницу между 6,5% и рыночной ставкой по ипотеке банкам возместит государство. По предварительным оценкам, в 2020 году на это потребуется около 6 миллиардов рублей.

Путин объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач назвал самое страшное последствие коронавируса для человека
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Мэрия Нью-Йорка выдаст нелегалам по $400
Политолог предположил, в какие даты стоит провести парад Победы в 2020 году
Врач спрогнозировал наступление пика коронавируса в России
Белый дом представил план возвращения Америки к нормальной жизни
Кардиолог объяснил, почему трудно дышать при коронавирусе
Дом престарелых в США скрывал массовые смерти от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в России на 17 апреля 2020 достигло 27938
Коронавирус в России, последние новости на 17 апреля 2020: в России решено перенести Парад Победы
Число умерших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года возросло до 246 человек
Число выздоровевших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года составило 2 304 человека
Назван ставший фотографией года по версии World Press Photo снимок
Эксперт рассказал, когда в России начнется массовое применение вакцины против коронавируса
Трамп подготовил план выхода США из карантинного режима
Американцы делают "заначки на будущее". Эксперт оценил заявление США о "виновности" Китая в пандемии коронавируса
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Нью-Йорке до 15 мая
США закупают 50 тысяч аппаратов ИВЛ за 336 миллионов долларов
Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка
Министра здравоохранения Бразилии отправили в отставку на фоне эпидемии COVID-19
Принцесса Швеции устроилась медсестрой в больницу для борьбы с коронавирусом
Число умерших от COVID-19 во Франции достигло почти 18 тысяч человек
После заражения коронавирусом умер режиссер Александр Радов
В Москве задержан адвокат бывшего министра открытого правительства Абызова
Генсек ООН допустил, что из-за кризиса в 2020 году мир может потерять "сотни тысяч детей"
В Чернобыльской зоне вновь начался пожар: из-за ветра невозможно применять авиацию для тушения
В Москве начнут штрафовать за нарушение карантина больных ОРВИ