Ипотеку на новостройки будут давать под 6,5 процентов

Для покупателей квартир в новостройках должна быть запущена специальная льготная ипотечная программа — по ставке в 6,5% годовых на весь срок кредита. Такое предложение высказал президент Владимир Путин на совещании по работе стройкомплекса в этот четверг.

- Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы, - заявил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773596" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотеке.

Параметры программы предлагаются такие. Можно купить жилье комфорт-класса (это примерно то же, что раньше называлось «эконом-класс») стоимостью до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 млн рублей — в остальных регионах. Льготная ставка будет действовать для тех, кто обратится за такой ипотекой до 1 ноября этого года.

Разницу между 6,5% и рыночной ставкой по ипотеке банкам возместит государство. По предварительным оценкам, которые озвучил президент, в 2020 году на это потребуется около 6 млрд рублей.

Аналогичная программа ипотеки с господдержкой уже существовала в 2015-2016 годах, когда после обвала рубля ставки по кредитам стали просто заоблачными. В тех условиях по госпрограмме можно было взять ипотеку на новостройку по ставке не более 12% годовых (тогда это была очень низкая ставка). В итоге спрос на жилье сохранился на более-менее приемлемом уровне, что спасло застройщиков от массовых банкротств.

В нынешней ситуации застройщики уже просили власти вернуть льготную ипотеку. Желаемые ставки назывались самые разные — от 4,5% до 8%. В итоге — 6,5%.

Новая программа не отменяет тех льготных программ, которые уже действуют. В частности, семьи с детьми могут и дальше претендовать на ипотеку по ставке до 6%.