Корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС и направился к Земле

17 Апр 2020 2020-04-17T05:19:34+03:00

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Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" отстыковался от Международной космической станции и теперь возвращается на Землю.

- Союз МС-15 штатно отстыковался от МКС. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 17 апреля 2020 года в 08:16 по московскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган (республика Казахстан), - говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что в соответствии с программой полета на Землю будет доставлен экипаж космического аппарата в составе из трех человек - космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир.

Напомним, что космонавты Скрипочка и Меир прибыли на Международную космическую станцию 25 сентября прошлого года, Эндрю Морган работает на околоземной орбите с 20 июля 2019 года.

- За время пребывания на станции космонавты и астронавты провели десятки различных научных экспериментов , - уточняет пресс-служба Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU