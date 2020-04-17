«Эвалар» начал выпуск антисептиков
Компания планирует ежемесячно производить до 1,2 млн флаконов.
Новый антисептик выпускается на линии для производства косметической спиртосодержащей продукции. Запустить такую линию «с нуля» было бы задачей непростой и долговременной, поскольку потребовало бы получения специальных лицензий. К счастью, у «Эвалара» все допуски для этого уже были, а потому внедрение нового производства удалось осуществить в рекордные сроки – менее недели. Для этого у компании есть все: лицензия Росалкогольрегулирования, производственная линия, сырье, специалисты.
- Сегодня мощности позволяют производить до 30 тысяч флаконов в сутки, - говорит заместитель директора по производству Дмитрий Иноземцев. - Если потребуется больше - будем рассматривать вопрос о приобретении дополнительного оборудования.