2020-04-17T09:40:17+03:00
Здоровье

«Эвалар» начал выпуск антисептиков

Распространение коронавируса сделало предметом первой необходимости антисептические средства для рук и предметов быта. В связи с этим «Эвалар» переоборудовал производственные мощности и уже производит продукцию, которую так ждут люди
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Компания планирует ежемесячно производить до 1,2 млн флаконов.

Новый антисептик выпускается на линии для производства косметической спиртосодержащей продукции. Запустить такую линию «с нуля» было бы задачей непростой и долговременной, поскольку потребовало бы получения специальных лицензий. К счастью, у «Эвалара» все допуски для этого уже были, а потому внедрение нового производства удалось осуществить в рекордные сроки – менее недели. Для этого у компании есть все: лицензия Росалкогольрегулирования, производственная линия, сырье, специалисты.

- Сегодня мощности позволяют производить до 30 тысяч флаконов в сутки, - говорит заместитель директора по производству Дмитрий Иноземцев. - Если потребуется больше - будем рассматривать вопрос о приобретении дополнительного оборудования.

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