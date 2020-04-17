Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля

17 Апр 2020 2020-04-17T10:22:37+03:00

В начале торгов на Московской бирже курс американской валюты снизился по отношению к рублю на 1 процент, опустившись до отметки в 73,43 рубля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 17 апреля 2020 года на открытии торгов Московской биржи

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В начале торгов на Московской бирже курс американской валюты снизился по отношению к рублю на 1 процент, опустившись до отметки в 73,43 рубля. Курс евро опустился на 0,7% по отношению к курсу рубля на 17 апреля 2020 года – в настоящее время евро стоит 79,82 рубля, свидетельствует информация с торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Чуть позже доллар незначительно замедлил снижение (до 0,7 процента) и поднялся до отметки в 73,61 рубля. Евро в это же время стоил 79,85 рубля (-0,6 процента).

Фондовый рынок России открылся ростом индекса Московской биржи на 1,6 процента, а РТС – на 1,8%.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как новая сделка ОПЕК+ может повлиять на стоимость ценных ресурсов и курс российской валюты.

ИСТОЧНИК KP.RU