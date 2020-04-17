2020-04-17T10:22:37+03:00
Экономика

Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля

Курс рубля на 17 апреля 2020 года на открытии торгов Московской биржи
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В начале торгов на Московской бирже курс американской валюты снизился по отношению к рублю на 1 процент, опустившись до отметки в 73,43 рубля.В начале торгов на Московской бирже курс американской валюты снизился по отношению к рублю на 1 процент, опустившись до отметки в 73,43 рубля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В начале торгов на Московской бирже курс американской валюты снизился по отношению к рублю на 1 процент, опустившись до отметки в 73,43 рубля. Курс евро опустился на 0,7% по отношению к курсу рубля на 17 апреля 2020 года – в настоящее время евро стоит 79,82 рубля, свидетельствует информация с торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Чуть позже доллар незначительно замедлил снижение (до 0,7 процента) и поднялся до отметки в 73,61 рубля. Евро в это же время стоил 79,85 рубля (-0,6 процента).

Фондовый рынок России открылся ростом индекса Московской биржи на 1,6 процента, а РТС – на 1,8%.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как новая сделка ОПЕК+ может повлиять на стоимость ценных ресурсов и курс российской валюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Эвалар» начал выпуск антисептиков
Назван дешевый препарат, который предотвращает некоторые виды рака
Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за борьбу с коронавирусом
В НИИ рассказали, какими средствами можно уничтожить коронавирус
Донорам плазмы для лечения заражённых коронавирусом будут выплачивать деньги
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса
Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля
Врач оценил эффективность лечения COVID-19 переливанием плазмы крови от переболевших
Глава Камчатского края отправил правительство в отставку
В Казахстане заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
В Москве 1 517 пациентов вылечены от коронавируса
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram
Спортивный юрист спрогнозировал неизбежное снижение стоимости футболистов
Коронавирус в США, последние новости на 17 апреля 2020: власти закупят 50 тысяч аппаратов ИВЛ
Космический корабль с россиянином и американцами вернулся с МКС
Сервис Цифровой пропуск в приложении Моя Москва будет генерировать код для передвижения
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года составило 127 человек
ФНС предложила отслеживать доходы российских семей и создать их реестр
Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: ФК "Интер" пожертвовал миллион защитных масок
Число выздоровевших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года увеличилось до 1 394 человек
351 пациент с коронавирусом проходит лечение в больнице в Коммунарке
В центре Москвы загорелось здание 1910 года постройки
В России резко выросли продажи спортивных товаров
Коронавирус в Турции, последние новости на 17 апреля 2020: в стране выявлено более 70 тысяч случаев заболевания
ВВП Китая упал впервые за 28 лет из-за пандемии коронавируса