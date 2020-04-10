Как новая сделка ОПЕК+ повлияет на стоимость нефти и курс рубля

Страны-экспортеры нефти договорились. С начала мая вступят новые правила, по которым добыча в мире сократится на 10 млн баррелей. Больше половины от этого объема возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. При этом обещали поддержать сделку не только словом, но и делом, почти все производители, в том числе США, Норвегия и Бразилия. Как это отразится на стоимости нефти? И что будет с рублем?

КОЛЛАПСА УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

Производители нефти вели переговоры в течение двух дней и наконец пришли к окончательному решению. Почти все экспортеры сырья урежут свою добычу. Это хороший знак. Без сделки сырьевую отрасль ждал бы коллапс уже в мае, когда все нефтяные хранилища в мире переполнились. Тем не менее предпринятых усилий будет явно недостаточно, чтобы сбалансировать рынок, считают эксперты.

- Во-первых, сроки исполнения будут растянуты и гибко подведены под возможности каждой отдельной страны. Во-вторых, многие участники сделки молчаливо подпишутся под документом, но за исполнением контракта следить фактически никто не будет, - считает Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

По его мнению, в ближайшие несколько дней нефть может подорожать до $40 за баррель. Но когда на рынок будет приходить новая информация, цены начнут снижаться и вернутся в диапазон $30 - 35.

- Снижения на 10 млн баррелей явно недостаточно для компенсации превышающего предложения, которое оценивается в 15 - 25 млн баррелей в день. Но это позволит сохранить цены в районе 30 долларов за баррель хотя бы потому, что Саудовская Аравия не будет проводить новую демпинговую атаку, - комментирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

- Да, сделка состоялась не в оптимальной форме. Но она подводит черту под минимальными ценами, которые готовы терпеть производители. Само сокращение добычи состоялось бы по техническим причинам, но лучше в таких вопросах действовать на опережение, а не нервно реагировать на отсутствие объемов хранилищ, - Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». - Текущие договоренности производителей и потребителей лишь ограничивают потенциал снижения котировок, а не предназначены для их повышения.

Добыча нефти в мире сократится на 10 млн баррелей.Фото: REUTERS

«РЫНОК НЕФТИ ДАВНО ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ДЕФИЦИТНЫМ»

По словам Кочеткова, нет смысла воевать за долю рынка себе в убыток: «Рынок нефти уже давно не является дефицитным».

- Почему Россия так просто уступила эти 2,5 миллиона баррелей на два месяца? Нам только предстоит пройти испытание коронавирусом, которое уже подходит к пику в Европе и США. Уязвимость российской экономики и ее товарных потоков в ближайшие месяцы вполне может привести к краху всей системы, поэтому нашей стране так необходимы гарантии объемов и отсутствие дополнительных шоков, - считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ».

- Соглашение призвано снизить риск резкого дальнейшего снижения цен на нефть вследствие в том числе заполнения нефтехранилищ в условиях очень низкого спроса. В то же время из-за уже накопленного уровня запасов для устойчивого восстановления цен на нефть потребуется, возможно, значительное время, измеряемое месяцами, может, и кварталами, - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в пятницу.

По сути, мы избежали сценария, при котором нефть могла бы надолго опуститься на уровень $10 - 15 за баррель, а то и ниже. Если бы страны ОПЕК+ не смогли договориться, так бы и случилось. Сейчас есть вероятность, что нефтяные цены стабилизируется. А во второй половине года можно ждать даже роста.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

В ближайшие недели резких изменений аналитики не ждут. Рубль и так сильно укрепился за эту неделю: с 80 до 73 рублей за доллар. Предсказать, как поведет себя наша валюта в ближайшие недели, довольно сложно - рынки очень спекулятивны. Но на конец года сценарии довольно позитивные.

- По-прежнему ожидаем восстановления цен на нефть к концу года на отметках выше $55 за баррель. Базовый прогноз курса рубля на конец 2020 года в данной связи составляет 65 – 70 руб за доллар, - говорит Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

А некоторые эксперты еще более оптимистичны.

- Если нефть будет стабильно выше $50 за баррель, то к концу года сможем снова увидеть рубль в зоне 65 - 66 за доллар, - говорит Сергей Погудин, начальник отдела очного обучения УЦ «ФИНАМ».

Правда, часть аналитиков предупреждают, что пессимизм может еще вернуться на финансовые рынки в ближайшие месяцы. Например, если отмена ограничительных мер в связи с коронавирусом будет затягиваться. И тогда новых минимумов и по нефти, и по нашей валюте не избежать.

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Ведущие экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на невиданные 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+, развалившаяся месяц назад, получила второе дыхание. Решение принималось, чтобы поддержать цены на нефть на приемлемом уровне. Пока сделать это, скорее, не получилось. «Комсомолка» разбиралась, почему историческое решение не привело к ожидавшемуся эффекту и что с того простым россиянам. (подробности)

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