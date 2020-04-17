Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за борьбу с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T10:49:14+03:00

Теперь с выплат медикам, которые работают с больными COVID-19, не будет взиматься налог

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В окончательном чтении принят закон, который также предусматривает налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Государственная дума России приняла решение отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат врачам за работу с больными коронавирусом и борьбу с распространением инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте органа власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU