Назван дешевый препарат, который предотвращает некоторые виды рака

17 Апр 2020 2020-04-17T10:52:55+03:00

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Исследователи из Италии сделали выводы о том, что употребление обычного аспирина может помочь в профилактике раковых опухолей, в том числе тех, которые трудно поддаются лечению. Об этом сообщило медицинское издание Annals of Oncology.

Ученые провели анализ более 113 исследований о различных видах онкологии пищеварительной системы. Они подробно разобрали опухоли пищевода, желудка, печени, поджелудочной, кишечника и желудочного пузыря, а также головы и шеи и выяснили, что регулярное употребления одной или двух таблеток аспирина в неделю значительно снижает риск развития этих типов рака.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) снижает вероятность возникновения опухолей кишечника на 27%, рака желудка – на 36%, пищевода на 33%, а поджелудочной железы на 22%. Вероятность предотвращения раковых опухолей, по выводам ученых, растет в зависимости от дозы лекарственного препарата. При этом специалисты призвали пациентов с осторожностью относиться к данной информации, ведь исследования были основаны на относительно небольшом массиве данных.

Ученые также отметили, что препарат способствует разжижению крови человека и способен вызывать внутренние кровотечения, приводя к повреждению внутренних органов. Поэтому правильную дозу и способ применения аспирина может назначить только врач.

ИСТОЧНИК KP.RU