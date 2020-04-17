В Госдуме оценили необходимость переноса всероссийских проверочных работ на осень

17 Апр 2020 2020-04-17T12:55:20+03:00

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В Госдуме прокомментировали перенос всероссийских проверочных работ (ВПР) на начало следующего учебного года. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что это «это абсолютно правильная идея».

Из-за распространения коронавирусной инфекции школьники могут оказаться под угрозой, поэтому решение о смещении сроков самое верное.

- Дети вернутся в школу, вернутся в свои классы. Хорошо подготовятся к своей обязательной программе по сдаче контрольных работ. Все контрольные мероприятия можно будет провести, и в этом плане всё абсолютно верно, — уверен депутат.

Если же дети вернутся в школу сейчас, то мы можем получить всплеск заболевания. Инфекция проникнет в семьи.

- Лучше все пусть остаются на самоизоляции. Ничего страшного в этом нет, это бывает не так часто. Это вынужденная мера, которая минимизирует риск дальнейшего заражения, — комментирует Чернышов RT.

Ранее сообщалось, что Министерством просвещения России принято решение перенести ВПР с весны на осень 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU