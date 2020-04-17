2020-04-17T10:19:17+03:00
Общество

Министерство просвещения готово еще раз перенести ЕГЭ и ОГЭ

Если потребует эпидемиологическая обстановка. А вот Всероссийские проверочные работы уже сместили на осень
Ксения КОНЮХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство просвещения решило перенести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах на осень. Напомним, раньше предполагалось, что ученики смогут написать эти контрольные до конца учебного года, у себя дома.

- ВПР рассчитаны на учеников 4-8 классов, это почти 6 миллионов человек, - объяснил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве. – Поэтому этот вопрос вызывает особое беспокойство, и нам поступило очень много обращений с просьбой перенести эту процедуру. Мы проконсультировались с учителями и директорами школ, с родителями учеников, и решили перенести ВПР на начало следующего учебного года. Это не будет формальной аттестацией – результаты ВПР нужны будут для того, чтобы оценить пробелы в знаниях учеников и скорректировать образовательный процесс.

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр просвещения Сергей Кравцов.Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот ЕГЭ и ОГЭ пока не отменены. В 9-классе выпускникам нужно будет сдать только два обязательных предмета, русский и математику. ОГЭ пройдет в срок с 8 июня по 31 июля - точные даты определят регионы в соответствии со своей эпидемиологической обстановкой.

Расписание ЕГЭ также сдвинулось – предполагается, что первые экзамены стартуют 8 июня. Но Министерство просвещения готово ещё раз перенести сроки, если ситуация с коронавирусом к тому моменту по-прежнему останется напряженной.

- Мы смотрим, как развивается эпидемиологическая ситуация, и при необходимости, после майских праздников перенесем сроки ЕГЭ ещё раз, - уточняет Сергей Кравцов. - ЕГЭ пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется. Будут сохранены все те меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. А также предприняты дополнительные меры для обеспечения санэпидемиологической безопасности: меры дезинфекции в экзаменационных пунктах и соблюдение приемлемой социальной дистанции.

В помощь ученикам Министерство просвещения уже запустило проект "Моя школа в online", где собраны основные материалы и актуальные для 4-ой четверти уроки. А чтобы готовиться к экзаменам могли и те ученики, у кого проблемы с интернетом (например, на Дальнем Востоке), министерство запустило и телепроект. Ежедневные уроки для старшеклассников будут транслироваться на Общественном телевидении России при поддержке Триколор ТВ. Такие уроки будут длиться три часа, с 9 до 12 утра и будут идти каждый день, стартуя уже со следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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