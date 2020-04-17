2020-04-17T22:49:15+03:00
Экономика

Путин перенес срок отчета чиновников о доходах

Руководители федеральных госучреждений должны будут предоставить сведений о своих доходах до 1 августа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин перенес срок отчета чиновников о доходахПутин перенес срок отчета чиновников о доходахФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков отчета чиновников о доходах. В соответствии с подписным документом, руководители федеральных госучреждений должны будут предоставить сведений о своих доходах до 1 августа.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года (..) представляются до 1 августа 2020 года включительно», - говорится в президентском указе.

Как передают РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что перенос подачи деклараций связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников из-за распространения коронавируса.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции переносят многие мероприятия. Только сегодня, 17 апреля, Министерством просвещения России принято решение о переносе всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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