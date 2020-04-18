В Нью-Йорке не имеющих возможность соблюдать карантин разместят в отелях

18 Апр 2020 2020-04-18T02:47:43+03:00

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Начиная с 22 апреля нью-йоркские врачи смогут изолировать в гостиничных номерах пациентов, чьи анализы показали наличие в их крови COVID-19, но не испытывающих серьезных симптомов заболевания.

Такой карантин с комфортом будет показан только тем заболевшим, кто не в состоянии самоизолироваться в домашних условиях. Например, членам больших семей, проживающих в маленьких квартирах, или одиночкам, снимающим комнаты.

Для этих целей город зарезервирует 11000 пустующих из-за отсутствия туристов гостиничных номеров и оплатит их из казны.

Ранее мэрия изъявляла готовность оплатить проживание в гостиницах нью-йоркских бездомных на период эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU