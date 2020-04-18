В Нью-Йорке не имеющих возможность соблюдать карантин разместят в отелях
Начиная с 22 апреля нью-йоркские врачи смогут изолировать в гостиничных номерах пациентов, чьи анализы показали наличие в их крови COVID-19, но не испытывающих серьезных симптомов заболевания.
Такой карантин с комфортом будет показан только тем заболевшим, кто не в состоянии самоизолироваться в домашних условиях. Например, членам больших семей, проживающих в маленьких квартирах, или одиночкам, снимающим комнаты.
Для этих целей город зарезервирует 11000 пустующих из-за отсутствия туристов гостиничных номеров и оплатит их из казны.
Ранее мэрия изъявляла готовность оплатить проживание в гостиницах нью-йоркских бездомных на период эпидемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU