Цифровые пропуска для волонтеров в Московской области на период самоизоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 апреля внес изменения в порядок оформления цифровых пропусков на период самоизоляции.
- Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения: для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования — номер электронной карты («Тройка», «Стрелка») для оплаты проезда на транспорте общего пользования или социальной карты, — сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
В случае, если в цифровом пропуске не будет указан номер транспортной или социальной карты, то проезд будет невозможен.
Новые правила использования цифровых пропусков начнут действовать с 22 апреля. Гражданам нужно будет предъявлять пропуск в бумажном виде или электронном виде на телефоне.
- Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается: цифровым пропуском, служебным удостоверением, специальным разрешением, цифровым пропуском для осуществления волонтерской деятельности, - значится в постановлении губернатора московской области.
Как оформить пропуск для волонтера? Его предоставляют на сутки, без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления нужно сообщить: ФИО, данные паспорта, контактный номер телефона, адрес электронной почты, госномер автомобиля (при использовании транспорта), номер электронной карты и номер «паспорта волонтера».
- В случае несоблюдения волонтером условий осуществления волонтерской деятельности возможность получения цифрового пропуска прекращается, - значится в постановлении губернатора московской области.
Напомним, что в Подмосковье действует режим самоизоляции, граждане не могут выходить из дома без веской причины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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