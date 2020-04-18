Проездные по социальной карте в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать, нужно ли продлять, кто сможет воспользоваться
На общественном транспорте в Московской области с 22 апреля будут действовать только электронные средства оплаты проезда — карты «Стрелка», «Тройка» или социальная карта. Соответствующее постановление 18 апреля подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- На общественном транспорте будут действовать только электронные средства платежа (карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты). Если в цифровом пропуске не будет указан номер карты, проезд будет невозможен, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.
Для передвижения по территории Московской области в целях поездки до работы или оказание услуг (выполнение работ) оформляется пропуск. Нужно сообщить следующие данные: ФИО, данные паспорта РФ, номер телефона, адрес электронной почты, госномер автомобиля, номер электронной карты («Тройка», «Стрелка» или социальной карты), наименование организации (работа) и идентификационный номер налогоплательщика работодателя.
Напомним, что в Подмосковье действует режим самоизоляции, жители городов не могут выходить из дома без веской причины. Для поездок на личном авто и автобусах необходимо оформлять цифровой пропуск. Ограничительные меры будут действовать до 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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