Проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать и кто сможет воспользоваться

18 Апр 2020 2020-04-18T17:36:08+03:00

Все, что надо знать о проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Московской области в период самоизоляции

Изменить размер текста: A A

В Московской области на общественном транспорте с 22 апреля будут действовать только карты «Стрелка», «Тройка» или социальная карта. Соответствующее постановление 18 апреля подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- На общественном транспорте действуют только электронные средства платежа (карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты). Если в цифровом пропуске не будет указан номер карты, проезд будет невозможен, - объяснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

К тому же в постановлении указано, что для волонтеров вводится специальный тип цифрового пропуска. Как его оформить? Нужно сообщить: ФИО, данные паспорта, контактный номер телефона, адрес электронной почты, госномер автомобиля (при использовании транспорта), номер электронной карты и номер «паспорта волонтера». Пропуск предоставляют на сутки, без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Но если волонтер не будет выполнять свою работу, то возможность получения цифрового пропуска прекратится.

Оформлять цифровой пропуск теперь должны и обладатели удостоверений государственного образца (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты и т.д.) и журналисты. Обязательно указывать номер личной и служебной машин, а также электронных карт.

Напомним, что в Подмосковье действует режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, жители городов не могут выходить из дома без веской причины. Для поездок на личном авто и автобусах необходимо оформлять цифровой пропуск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU