2020-04-18T22:23:52+03:00
В мире

Нетаньяху объявил поэтапное смягчение условий карантина в Израиле

Теперь св стране смогут открыться магазины электроники и будут разрешены занятия спортом на улице
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о поэтапном смягчении условий карантина в стране. Среди прочего теперь гражданам разрешили заниматься спортом на улице, а предприятия смогут вернуть 30% сотрудников на рабочие места.

Кроме того, глава израильского правительства сообщил, что теперь смогут открыться магазины по продаже электроники, товаров для дома, очков, канцелярских товаров, книг, компьютерной техники, которые не расположены внутри торговых центров.

Напомним, ранее Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. В тройку лидеров также вошли Германия и Южная Корея. В исследование портала Deep Knowlegde Group эксперты учитывали множество факторов, влияющих на распространение инфекции в отдельном взятой стране. В частности, рассматривали данные о продолжительности карантина и случаях его нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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