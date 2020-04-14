2020-04-14T17:15:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Израиль стал самой безопасной страной в условиях пандемии коронавируса

В тройку лидеров также вошли Германия и Южная Корея
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран при пандемии коронавирусаИзраиль занял первое место в рейтинге безопасности стран при пандемии коронавирусаФото: REUTERS
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Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. В тройку лидеров также вошли Германия и Южная Корея. За ними следуют Австралия и Китай.

Исследование представил портал Deep Knowlegde Group. При составлении рейтинга эксперты учитывали множество факторов, влияющих на распространение коронавируса в отдельном взятой стране. В частности, рассматривались данные о продолжительности карантина и случаях его нарушения. Аналитики также обращали внимание на то, проводится ли в стране масштабное тестирование на коранавирус и как в сложившихся условиях работает система здравоохранения. Учитывалась и экономическая поддержка, которую государство оказывает населению.

Кроме этого специалисты представили и антирейтинг - список стран с наиболее тяжелой обстановкой. В первую пятерку вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. Россия в этом антирейтинге заняла 12 место.

Топ-10 наиболее безопасных стран в условиях пандемии:

1.Израиль

2.Германия

3.Южная Корея

4.Австралия

5.Китай

6.Новая Зеландия

7.Тайвань

8.Сингапур

9.Япония

10.Гонконг

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ИСТОЧНИК KP.RU

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