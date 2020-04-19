Число выздоровевших от коронавируса в России на 19 апреля 2020 года составило 3057 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T00:27:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 19 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 19 апреля 2020 года составило 3057 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в разных регионах нашей страны зафиксировано 36793 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4785 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Больше всего новых инфицированных зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской области и Ставропольском крае.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавируса в этом году мы будем отмечать светлый праздник Воскресения Христова дома, а пасхальные богослужения смотреть в прямой онлайн-трансляции из храмов.

Благодатный огонь из Иерусалима уже доставили к праздничной ночной службе в главный храм России – храм Христа Спасителя в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU