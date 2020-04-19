2020-04-19T00:58:43+03:00
Общество

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России отметил, что этот великий праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в ночь на 19 апреля поздравил православных христиан и всех россиян с главным христианским праздиком – светлым Христовым Воскресением.

В своем поздравлении глава государства отметил, что «великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости».

«Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», - цитирует его слова пресс-служба Кремля.

Владимир Владимирович также напомнил, что богатые духовные традиции пасхальных торжеств в России веками бережно передаются из поколения в поколение.

«В праздничные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начинания», - подчеркнул президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавируса и режима самоизоляции в этом году мы отмечаем Пасху дома, а праздничные богослужения смотрим в прямой онлайн-трансляции из храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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