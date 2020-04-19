Умер писатель и журналист Александр Кабаков

19 Апр 2020 2020-04-19T01:09:55+03:00

Писатель и журналист Александр Кабаков скончался в Москве на 77-м году жизни

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в субботу, 18 апреля, умер российский писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Автор множества книг, которые переводились на разные языки и издавались во многих странах мира, лауреат престижной литературной премии «Большая книга» скончался в Москве после продолжительной болезни на 77-м году жизни.

«Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице», - сообщил агентству ТАСС главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников.

СПРАВКА «КП»

Писатель, сценарист, публицист и обозреватель, журналист и колумнист Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, а потом работал инженером в ракетном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше.

С 1972 года начал работать журналистом в газете «Гудок», с 1988 года – обозревателем в еженедельной газете «Московские новости», позже стал заместителем главного редактора и ответственным секретарём. За годы своей трудовой деятельности работал также специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсант», обозревателем «Столичной вечерней газеты», заместителем главного редактора журнала «Новый очевидец».

В 1975 году начал писать юмористические рассказы, а в 1988-м написал повесть-антиутопию «Невозвращенец», которая и принесла ему популярность. Его перу также принадлежат такие произведения, как «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец», «Последний герой», «Московские сказки», «Подход Кристаповича», «Путешествия экстраполятора и другие сказки», «Считается побег», «Беглец» и многие другие.

Книги Александра Кабакова издавались не только в России, они выходили в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае и многих других странах. Литературную премию «Большая книга» он получил за роман «Все поправимо».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU