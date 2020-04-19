2020-04-19T04:47:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 730 тысяч

СМИ пишут, что американские власти закупили 20 миллионов масок по завышенным ценам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 730 тысячВ США число случаев заражения коронавирусом превысило 730 тысячФото: REUTERS
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Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 730 тысяч, и по данным американского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей, к 18 апреля составило 732 197, передает телеканал CNN.

По информации Университета, на сегодняшний день от вызываемой эим вирусом пневмонии нового типа и других осложнений заболевания в Соединённых Штатах скончались 38 664 человека, полностью вылечились более 68 тысяч больных.

Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на федеральные контракты сообщает, что Вашингтон, закупая защитные маски для медицинских работников «у непроверенных поставщиков по завышенным ценам», потратил более 110 миллионов долларов. Уточняется, что американское правительство заказало более 20 миллионов масок N95, которые должны быть поставлены к концу мая, причем в 80% сделок речь идет о мелких контрактах с компаниями, не имеющими отношения к поставкам медикаментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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