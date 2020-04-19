Еще у 19 депортированных из США гватемальских мигрантов обнаружили COVID-19

19 Апр 2020 2020-04-19T05:51:52+03:00

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Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил в субботу, что еще у 19 нелегальных мигрантов, депортированных в страну из США, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Рейтер.

В настоящий момент 234 депортированных гватемальца находятся на карантине в спортивном центре недалеко от аэропорта, так как существуют серьезные подозрения в том, что они могут быть инфицированы коронавирусом.

Ранее стало известно, что из общего числа гватемальских "нелегалов" Центрами по контролю и профилактике заболеваний США были случайно выбраны 12 человек, которых протестировали на COVID-19, и их результат оказались положительными.

Рейсы, которыми депортировали из США гватемальцев, приостанавливались уже три раза после сообщений о массовых заражениях COVID-19 среди выдворяемых лиц, последний раз - в прошедший четверг. После этого министр здравоохранения Уго Монрой заявил, что от 50 до 70 процентов мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, прибыли в страну с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU