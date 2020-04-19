2020-04-19T11:48:21+03:00
Общество

Почти 85 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

За сутки в Москве коронавирус подтвердили у 3570 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тестирование проводят те, кто вернулся из других стран или контактировал с зараженными в РоссииТестирование проводят те, кто вернулся из других стран или контактировал с зараженными в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве около 85 процентов новых пациентов с коронавирусом младше 65 лет.

Это значит, что почти 3 тысячи из 3570 суточных случаев инфицирования приходится на молодых людей и людей предпенсионного возраста. При этом у 43 процентов нет никаких симптомов болезни, но при этом они являются переносчиками вируса. Выявили эту категорию зараженных благодаря массовому тестированию. В обязательном порядке проверку проходят родственники инфицированных, коллеги, если человек ходил на работу, а также медики.

44 процента среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет;

35 процентов – от 46 до 65 лет;

16 процентов - старше 65 лет, 5,5 процентов из них – старше 80 лет;

5 процентов среди заболевших – дети.

Тенденция на увеличение числа бессимптомных носителей вируса в Москве сохраняется уже некоторое время. Из общего числа зараженных коронавирусом в столице, 60 процентов не могли бы догадаться, что больны, поскольку ни температуры, ни кашля у них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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