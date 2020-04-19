Почти 85 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
В Москве около 85 процентов новых пациентов с коронавирусом младше 65 лет.
Это значит, что почти 3 тысячи из 3570 суточных случаев инфицирования приходится на молодых людей и людей предпенсионного возраста. При этом у 43 процентов нет никаких симптомов болезни, но при этом они являются переносчиками вируса. Выявили эту категорию зараженных благодаря массовому тестированию. В обязательном порядке проверку проходят родственники инфицированных, коллеги, если человек ходил на работу, а также медики.
44 процента среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет;
35 процентов – от 46 до 65 лет;
16 процентов - старше 65 лет, 5,5 процентов из них – старше 80 лет;
5 процентов среди заболевших – дети.
Тенденция на увеличение числа бессимптомных носителей вируса в Москве сохраняется уже некоторое время. Из общего числа зараженных коронавирусом в столице, 60 процентов не могли бы догадаться, что больны, поскольку ни температуры, ни кашля у них не было.
ИСТОЧНИК KP.RU